Schalke bate Leverkusen e assume 3.º lugar no Alemão O Schalke 04 derrotou o Bayer Leverkusen por 2 a 0, neste domingo, pela 27.ª rodada do Campeonato Alemão, com dois gols do holandês Huntelaar, destaque da partida. Além da vitória, os torcedores que estiveram presentes na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, puderam comemorar a ascensão da equipe à terceira colocação na tabela.