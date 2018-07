O peruano Jefferson Farfan fez o primeiro gol do time alemão, antes de Huntelaar acrescentar mais dois.

A equipe alemã lidera o Grupo B, com 10 pontos, um a mais que o Lyon. Os dois clubes garantiram vaga na próxima fase com uma rodada de antecedência após o Benfica cair por 3 x 0 diante do Hapoel Tel Aviv, em Israel.