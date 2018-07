Schalke confirma contratação de Kevin-Prince Boateng

GELSENKIRCHEN - O Schalke 04 anunciou a contratação do meio-campista ganês Kevin-Prince Boateng, que estava no Milan. O clube italiano confirmou a negociação em seu site oficial nesta sexta-feira, quando o time alemão apresentou o jogador em entrevista coletiva. "Estou muito feliz de estar em casa na Alemanha, na melhor liga do mundo", disse Boateng.

O gerente-geral do Schalke, Horst Heldt, disse que o clube assinou um contrato por quatro temporadas com Boateng, de 26 anos. "Ele é um jogador de qualidade extraordinária e uma personalidade de liderança", disse.

Heldt afirmou que foi fácil convencer Boateng a se transferir para o clube de Gelsenkirchen - as dificuldades apareceram na negociação com o Milan para adquiri-lo. Boateng marcou dois gols para o agora seu ex-clube na vitória por 3 a 0 sobre o PSV Eindhoven, na quarta-feira, o que classificou o Milan para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, que também terá a participação do Schalke.

Jogador chave no meio-de-campo do Milan, Boateng teve alguns incidentes no futebol italiano. Em janeiro, ele foi alvo de cânticos racistas durante um amistoso contra o Pro Patria e respondeu abandonando o campo, seguido pelos seus companheiros.

Boateng marcou 17 gols em 100 partidas por competições oficiais pelo Milan desde que chegou ao clube em 2010. Ele também já jogou pelo ingleses Tottenham e Portsmouth, bem como por Borussia Dortmund e Hertha Berlim.

O meia também atuou pelas seleções de base da Alemanha, mas optou por jogar pela seleção principal de Gana e participou da Copa do Mundo de 2010. "Ele tem muita experiência internacional e vai ajudar muito a nossa equipe", disse Jens Keller, técnico do Schalke.

A venda de Boateng pode abrir espaço para o Milan contratar o meia Kaká. O brasileiro declarou nesta quinta-feira que deseja deixar o Real Madrid, e o clube italiano já demonstrou interesse anteriormente no retorno do jogador.