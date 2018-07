Schalke conquista Copa da Alemanha e vai disputar Liga Europa

O holandês Klaas-Jan Huntelaar fez dois gols na última chance do Schalke de carimbar uma passagem para o torneio europeu após uma temporada de altos e baixos na qual o time chegou à semifinal da Liga dos Campeões, mas terminou em 14o no Campeonato Alemão.

O adolescente Julian Draxler colocou a equipe na dianteira aos 18 minutos após receber um passe bem calculado do peruano Jefferson Farfan, que quatro minutos depois armou o segundo gol para Huntelaar. Assolado por contusões, o Duisburg jogou sem meia dúzia de jogadores vitais.

Em seguida Farfan bateu um escanteio e Benedikt Hoewedes conferiu de cabeça aos 42 minutos, colocando o placar fora do alcance dos adversários.

Huntelaar foi quem forneceu os passes no segundo tempo, abrindo caminho na defesa do Duisburg novamente para Jurado marcar, e o ex-centro-avante do Real Madrid e do Milan acrescentou outro por sua conta após uma trapalhada da zaga.

No que pode muito bem ter sido sua última partida no time, o goleiro da seleção alemã Manuel Neuer teve pouco a fazer e o Schalke deu poucas chances aos azarões, partindo para o ataque desde o início diante dos 75 mil torcedores presentes ao Estádio Olímpico de Berlim.

Neuer parece próximo de um acordo com o Bayern de Munique depois de dizer que não renovaria seu contrato depois de dizer que não renovaria seu contrato.