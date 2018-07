Schalke contrata volante do Paris Saint-Germain e jovem promessa do Tottenham

O Schalke 04 confirmou nesta quinta-feira a contratação de dois bons reforços para a temporada: o volante Benjamin Stambouli, do Paris Saint-Germain, e o jovem meia argelino Nabil Bentaleb, do Tottenham.

Titular em boa parte da campanha da Argélia na Copa do Mundo de 2014, o meia de 21 anos despontou como destaque do Tottenham ainda em 2013. Na última temporada, porém, ele sofreu com lesões no tornozelo e no joelho. Disputou, assim, apenas 11 jogos.

Bentaleb chega por empréstimo de uma temporada e vestirá a camisa 10 do Schalke. Para contratar o jogador em definitivo, segundo especula a mídia local, o time alemão terá depois de desembolsar 20 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões).

Já o francês Stambouli foi negociado por oito milhões de euros (quase R$ 30 milhões) e assinou contrato por quatro temporadas. Ele chegou ao Paris Saint-Germain em 2015, contratado do Tottenham, e disputou quase 30 partidas na última temporada.

O Schalke tem investido forte após a chegada do técnico Markus Weinzierl. Antes de confirmar os dois reforços, o clube já havia fechado com o zagueiro brasileiro Naldo, o suíço Breel Embolo, o lateral-direito Coke e ganês Abdul Rahman Baba, do Chelsea.