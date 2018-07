Schalke demite técnico Stevens após derrota no Alemão Em má fase no Campeonato Alemão, o Schalke 04 anunciou neste domingo a demissão do técnico Huub Stevens. A saída do holandês do comando da equipe de Gelsenkirchen acontece apenas um dia depois da equipe ser derrotada pelo Freiburg por 3 a 1, fora de casa, em partida válida pela 17ª rodada do torneio nacional.