Schalke derrota Hertha e sobe para 2º no Alemão

O Schalke chegou aos mesmos 31 pontos do Bayern, mas não alcançou a liderança por conta do inferior saldo de gols, primeiro critério de desempate. Depois de seguidas goleadas na temporada, o Bayern exibe 29 de saldo, contra apenas 11 do Schalke, novo segundo colocado da tabela. O Hertha segue no meio da tabela, com 19 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Schalke saiu na frente nesta sexta com gol de Huntelaar. O atacante aproveitou vacilo da defesa e bateu na saída do goleiro, aos 19 minutos de jogo. Com seu 14º gol, Huntelaar assumiu a artilharia do campeonato.

O Hertha buscou o empate na sequência. Aos 25, colombiano Adrian Ramos subiu mais alto que a zaga e mandou de cabeça para as redes. Mas Pukki tratou de garantir a vitória dos visitantes ainda no primeiro tempo. Aos 44, ele recebeu assistência de Raul e bateu firme da entrada da área para o fundo do gol.

Na próxima rodada, o Schalke tentará buscar a liderança diante do Werder Bremen, diante de sua torcida, no sábado que vem. No mesmo dia, o Hertha vai visitar o Hoffenheim.