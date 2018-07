Schalke empresta zagueiro brasileiro Felipe Santana ao Olympiakos

Felipe Santana vinha sofrendo com a concorrência na defesa do Schalke e atuou em somente seis partidas da equipe na temporada. A chegada de Nastasic neste início de ano, vindo do Manchester City, só aumentou a disputa por uma vaga e o time de Gelsenkirchen aproveitou a proximidade do fim da janela para transferências, que acontecerá na segunda-feira, para negociá-lo.

Revelado pelo Figueirense, Felipe Santana chegou à Alemanha na temporada 2008/2009 para atuar no Borussia Dortmund. Seu auge aconteceu em 2012/2013, quando chegou a ser titular em algumas partidas da campanha do vice da Liga dos Campeões. Valorizado, foi buscar ser titular em outro clube e em 2013 chegou ao Schalke. Após dois anos como peça fundamental do elenco, perdeu espaço em 2014/2015.