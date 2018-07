Schalke estende contrato de Atsuto Uchida até 2018

O Schalke renovou nesta quinta-feira o contrato do zagueiro Atsuto Uchida. O clube alemão estendeu o vínculo do japonês por mais três anos, até 2018. O jogador chegou ao time em 2010, vindo do Kashima Antlers e acumula 132 jogos pela equipe europeia.

O acerto foi comemorado pela diretoria. "Fomos bem-sucedidos em manter Atsuto no clube por mais tempo. Ele é um jogador extremamente confiável por jogar de forma consistente por um longo período, e em alto nível", declarou o diretor esportivo, Horst Heldt.

O jogador de 26 anos também se mostrou satisfeito com o acordo. "O Schalke é um clube especial, com fãs maravilhosos, que sempre me apoiaram. Quero continuar retribuindo este apoio com boas performances nos próximos anos", declarou o atleta, que defendeu a seleção do Japão nas últimas duas Copas do Mundo.