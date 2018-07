Schalke fará homenagem a Raul em jogo de despedida

O clube alemão não informou se Raul defenderá a camisa dos anfitriões na partida ou o uniforme da equipe do Catar, para onde o jogador foi no meio do ano passado. O amistoso terá como lema "Gracias, Raul", em homenagem à contribuição do atleta ao Schalke.

Pelo time alemão, o atacante somou 28 gols em 66 jogos pelo Campeonato Alemão, além de 3 gols na Copa da Alemanha e 9 na Liga dos Campeões. Na temporada 2010/2011, comandou a equipe que surpreendeu ao alcançar as semifinais da principal competição europeia. Na mesma temporada, se sagrou campeão da Copa da Alemanha.