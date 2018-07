Schalke ganha e encerra campanha 100% do Leverkusen

GELSENKIRCHEN - O Schalke 04 conquistou em grande estilo a sua primeira vitória no Campeonato Alemão. Em partida válida pela quarta rodada, o time de Gelsenkirchen enfim reagiu no torneio ao derrotar por 2 a 0 o Bayer Leverkusen, que fazia, até então, campanha perfeita, em jogo disputado na Veltins Arena.

Com o triunfo no duelo entre dois times que vão participar da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, o Schalke se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão e chegou aos quatro pontos, em 13º lugar. Já o Bayer Leverkusen desperdiçou a chance de assumir a liderança do torneio e também perdeu a sua invencibilidade. E com a derrota, permanece com nove pontos, na terceira colocação, empatado com o Hannover.

Neste sábado, o Schalke promoveu a estreia do meia ganês Kevin-Prince Boateng, recém-contratado junto ao Milan. E ele viu o meio-campista Marco Höger abrir o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, completando cruzamento do atacante peruano Jefferson Farfan. A vitória do time foi confirmada aos 37 minutos da etapa final, quando o jogador peruano converteu cobrança de pênalti.