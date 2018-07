Schalke goleia Duisburg e conquista Copa da Alemanha

O holandês Huntelaar, com dois gols marcados, foi o destaque do confronto que fechou em grande estilo a boa temporada do Schalke, que surpreendeu ao avançar à semifinal da Liga dos Campeões da Europa, na qual acabou eliminado pelo Manchester United após ter despachado a Inter de Milão nas quartas de final. Draxler, Howedes e Jurado marcaram os outros gols da final deste sábado.

O título da Copa da Alemanha, que o Schalke não ganhava desde 2002, também serviu como consolo diante da campanha ruim que o clube realizou no último Campeonato Alemão, no qual a equipe terminou apenas na 14.ª colocação.

A decisão deste sábado também deve ter marcado o último jogo do goleiro Manuel Neuer pelo Schalke 04, pois o atleta foi negociado com o Bayern de Munique. Já o atacante espanhol Raúl, eterno ídolo do Real Madrid, festejou a sua primeira conquista pelo time alemão depois de ter deixado o clube espanhol.