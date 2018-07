Schalke goleia e Raúl chega aos 400 gols na carreira

Raúl marcou logo aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Matip escorou de cabeça um escanteio batido pela direita para o espanhol, no segundo pau, completar para as redes. Na sequência, Huntelaar, aos 15, Matip, aos 4 da etapa final, e novamente Huntelaar, aos 27, decretaram a goleada do Schalke.

Com o resultado deste domingo, a equipe de Gelsenkirchen chegou aos 44 pontos, na quarta colocação do Campeonato Alemão. O Bayern de Munique, com 45, é o terceiro colocado, enquanto o Borussia Dortmund está no topo isolado, com 49, e o Borussia Mönchengladbach aparece na vice-liderança, com 46. Já o Wolfsburg figura na oitava posição, com 27.

O jogo entre Schalke 04 e Wolfsburg foi o penúltimo da 22.ª rodada do Campeonato Alemão, que será completada ainda neste domingo com o confronto entre Hannover e Stuttgart, em Hannover.