Schalke goleia e se garante ao lado de líderes do Alemão

No duelo em Colônia, o time da casa saiu na frente com um gol de Podolski logo aos 4 minutos do primeiro tempo, mas o Schalke reagiu de forma avassaladora na etapa final, quando construiu o placar de 4 a 1 com dois gols de Marica, aos 15 e 22 minutos, Huntelaar, de pênalti, e Hoeger, respectivamente aos 33 e 37.

Horas antes de o Schalke 04 superar o Colônia, o Bayern de Munique assegurou sua permanência na primeira colocação ao derrotar o Wolfsburg por 2 a 0, em casa, enquanto o Borussia Dortmund se manteve na vice-liderança ao bater o Hoffenheim por 3 a 1, também em seus domínios.

A derrota para o Schalke 04 deixou o Colônia na 13.ª posição do Campeonato Alemão, com 21 pontos, apenas três à frente do Kaiserslautern, 16.º colocado, que encabeça a zona de rebaixamento do torneio.