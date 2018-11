Schalke goleia Nuremberg e se distancia da zona da degola do Campeonato Alemão

No último jogo deste sábado pela 12.ª rodada do Campeonato Alemão, o Schalke 04 goleou o Nuremberg por 5 a 2, em casa, em Gelsenkirchen. O triunfo no duelo direto contra as últimas posições deu um respiro ao tradicional clube na briga contra o rebaixamento.

Skrzybski, duas vezes, Harit, Burgstaller e Oczipka fizeram os gols do triunfo do Schalke, que vinha de derrota para o Eintracht Frankfurt. Federico Palacios e Zrelak fizeram anotaram para o Nuremberg.

Antes de começar o duelo, ambos tinham 10 pontos somados e estavam colados na tabela. Agora, as equipes seguem próximas - o Schalke é o 14º e o Nuremberg, o 15º - mas o time de Gelsenkirchen tem os mesmos 13 pontos de Freiburg e Augsburg, que estão logo em sua frente, e abriu quatro do Fortuna Düsseldorf, penúltimo colocado e que abre a zona de rebaixamento.

O Schalke viaja para Portugal para enfrentar o Porto na próxima quarta-feira, às 18 horas (de Brasília) em jogo da quinta rodada do grupo D da Liga dos Campeões. O time alemão é o vice-líder de sua chave e precisa de um empate para confirmar presença nas oitavas de final da competição.

A 12ª rodada do Alemão será encerrada neste domingo, com mais dois jogos. Freiburg recebe o Werder Bremen, e o Borussia Mönchengladbach encara o Hannover de olho na vice-liderança do campeonato.