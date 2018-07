Schalke massacra Werder Bremen com 3 gols de Raúl

GELSENKIRCHEN - O Schalke 04 confirmou a sua boa fase no Campeonato Alemão e contou com o apurado faro de gols de Raúl González para conseguir uma expressiva vitória. Neste sábado, a equipe de Gelsenkirchen goleou, em casa, o Werder Bremen por 5 a 0, em partida válida pela última rodada do primeiro turno do torneio, com três gols do atacante espanhol.

Com o resultado, o Schalke conseguiu a sua terceira vitória seguida na competição e permanece na luta pelo título do Campeonato Alemão, com 34 pontos, em terceiro lugar. A equipe está atrás apenas do líder Bayern de Munique, com 37 pontos, e do Borussia Dortmund, que também tem 34, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

Em casa, o Schalke abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Aos 16 minutos, após cobrança de escanteio, Huntelaar finalizou forte e a bola acertou a trave. O goleiro Tim Wiese tentou, mas não conseguiu defender o rebote e a bola sobrou para Raúl, que apenas tocou para as redes.

O segundo gol do Schalke também foi de Raúl. Aos 19 minutos, ele foi lançado na área, mas não conseguiu dominar a bola, que ficou com Huntelaar. O holandês tocou novamente para o espanhol, que finalizou para ampliar a vantagem do Schalke 04. Na etapa final, a equipe de Gelsenkirchen fez o seu terceiro gol aos 17 minutos, novamente com Raúl. O espanhol completou, de cabeça, passe de Fuchs.

O quarto gol do Schalke também foi de cabeça e saiu aos 22 minutos, sendo marcado por Papadopooulos, após cruzamento de Jurado. E a equipe definiu a sua vitória por 5 a 0 com um belo gol marcado por Huntelaar. Aos 25 minutos, o atacante holandês entrou na área e encobriu o goleiro Wiese para definir o triunfo do Schalke.