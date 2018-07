Schalke oferece R$ 33 milhões por Renato Augusto, afirma jornal

O Schalke 04, da Alemanha, não desistiu de contratar o meia Renato Augusto, do Corinthians. Segundo o jornal alemão Bild, o clube está disposto a pagar a multa rescisória de 8 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) para levar o meia já nesta janela de transferências. O time do Parque São Jorge já recusou a oferta inicial de 6 milhões de euros.

"É um jogador interessante e excelente. Com certeza, aumentaria a qualidade do nosso plantel", disse ao jornal o treinador do Schalke, André Breitenreiter. Renato Augusto já jogou no futebol alemão entre 2008 e 2012, pelo Bayer Leverkusen. A passagem do meia terminou em dezembro, quando o Corinthians o contratou por R$ 10 milhões de euros.

O volante Elias decidirá na semana que vem se aceita a proposta que recebeu para se transferir para o futebol da China. O Hebei China Fortune ofereceu R$ 40 milhões ao clube para contratar o jogador, que foi um dos destaque da equipe no título brasileiro de 2015. A diretoria admite a possibilidade de perder o atleta, porém afirmou que não pretende por enquanto pensar em contratações para repor.

O Corinthians continua monitorando a situação de Marquinhos Gabriel. O meia interessa ao clube e nesta quinta-feira encerra o seu contrato de empréstimo com o Santos, que desistiu de prolongar o vínculo. O dono dos direitos econômicos do atleta é o Al Nassr, da Arábia Saudita.