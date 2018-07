Schalke passa pela atual campeã Inter de novo e vai às semis

O Schalke, que fará sua primeira aparição numa semifinal de Liga dos Campeões e na partida de ida atropelou a atual campeão Inter por 5 x 2, esmagou qualquer esperança da equipe italiana no fim do primeiro tempo quando Raúl, maior artilheiro da história da competição, fez seu 71o gol numa partida de Liga dos Campeões.

A Inter empatou no começo da segunda etapa com Thiago Motta de curta distância.

Com o técnico do Manchester United, Alex Ferguson, na plateia, Benedikt Hoewedes fez o gol da vitória a nove minutos do final.