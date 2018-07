Schalke perde a quinta no Alemão, segue sem pontuar e é o lanterna

O Schalke 04 vive começo desesperador na temporada 2016/2017 do Campeonato Alemão. Neste domingo, perdeu pela quinta vez em cinco partidas da competição ao cair de virada diante do Hoffenheim por 2 a 1, fora de casa. Com isso, ocupa a lanterna isolada da tabela.

Com o resultado, o Schalke é agora a única equipe que ainda não pontuou, uma vez que o Werder Bremen conseguiu os primeiros pontos ao vencer no sábado. Na quinta-feira, a equipe pega o Red Bull Salzburg pela Liga Europa. O Hoffenheim, por sua vez, é o nono no Alemão, com nove pontos, e pega o Ingolstadt sábado que vem pela próxima rodada.

Desesperado, o Schalke foi para cima do Hoffenheim neste domingo, mesmo fora de casa, e conseguiu abrir o placar logo com três minutos. Choupo-Moting aproveitou cruzamento de Embolo e finalizou para a rede. Mas o empate não demorou a sair. Kramaric, aos 16, deixou tudo igual.

O Hoffenheim, então, cresceu na partida e buscou a virada ainda no primeiro tempo, com Lukas Rupp, aos 40 minutos. O desespero do Schalke aumentou e o time foi para cima na etapa final, mas desordenado e sem criatividade, não conseguiu buscar pelo menos o empate.