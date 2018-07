Schalke perde chances, leva susto, mas empata com Bayer Leverkusen

Em um duelo aberto, com chances para ambos os lados, o Schalke empatou com o Bayer Leverkusen por 1 a 1, nesta sexta-feira, na abertura da sétima rodada do Campeonato Alemão. O resultado manteve os dois times próximos dos primeiros colocados da tabela.

O Schalke chegou aos 10 pontos, mas estacionou na sétima colocação e pode perder posições no decorrer da rodada, no fim de semana. O Bayer, por sua vez, subiu para o oitava posto da classificação, com oito pontos.

Sob chuva, na cidade de Gelsenkirchen, o Schalke abriu o placar em lance de bola parada. Aos 33 minutos, Goretzka anotou em cobrança de falta com categoria. Na finalização, a bola contornou a barreira por fora, sem dar qualquer chance ao goleiro Bernd Leno.

Apenas três minutos depois, o time da casa quase ampliou, com o zagueiro Naldo. De cabeça, o brasileiro mandou rente ao travessão, completando levantamento na área.

No segundo tempo, o Schalke voltou a desperdiçar oportunidades. Aos 10, o mesmo Goretzka, que abriu o placar, encheu o pé quase na pequena área e mandou por cima do gol, muito longe, perdendo chance incrível.

Sem converter suas oportunidades, o time anfitrião acabou sofrendo na defesa. Aos 15, Leon Bailey investiu pela direita e surpreendeu ao finalizar direto, ao invés de fazer o cruzamento. A bola desviou no pé do marcador e enganou o goleiro Ralf Faehrmann, morrendo no fundo da redes.

Embalado pelo empate, o Bayer cresceu em campo e passou a levar maior perigo ao gol dos anfitriões. Aos 24, os visitantes balançaram as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento.

O jogo, então, esquentou, com chances de gol e também jogadas mais ríspidas. Em dois momentos da partida, jogadores dos dois times se desentenderam, o que exigiu a intervenção do juiz. No lance mais perigoso, Bastian Oczipka deu um pisão em Kai Havertz, do Bayer, e acabou levando apenas o cartão amarelo.

Na próxima rodada, a ser disputada somente no fim de semana dos dias 14 e 15 de outubro, o Schalke vai visitar o Hertha Berlin no dia 14. O Bayer Leverkusen receberá o Wolfsburg no dia seguinte.