Schalke perde do Hannover e segue em 2.º no Alemão

Apesar do revés, o Schalke não corre o risco de perder a segunda colocação da tabela. Soma 58 pontos e não pode ser alcançado pelo Bayer Leverkusen, que tem 53 e enfrente o líder Bayern de Munique (59) ainda neste sábado. O Hannover chegou aos 27, mas segue na zona de rebaixamento, em 16.º.

Depois da derrota para o Munique na rodada passada, o Schalke voltou a campo neste sábado disposto a correr atrás do prejuízo e superar novamente o líder da tabela. Contudo, a defesa não ajudou durante a partida e o ataque não conseguiu reverter o placar.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Westermann, que desviou a bola para as próprias redes, aos 17 minutos. Em seguida, foi a vez do goleiro Manuel Neuer falhar, ao sair do gol. O marfinense Didier Ya Konan aproveitou o vacilo e mandou para gol, aos 29.

Disposto a reverter o placar, o Schalke começou melhor o segundo tempo e diminuiu logo no primeiro minuto. Em jogada rápida, o brasileiro Edu recebeu passe dentro da área e bateu de canhota no canto direito do goleiro.

Quatro minutos depois, o Schalke chegou ao empate, em gol que contou com nova participação brasileira. Rafinha avançou pela direita e cruzou na área. Farfan foi derrubado, quando ia aproveitar o rebote do goleiro, e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Rakitic bateu firme no canto direito e deixou tudo igual.

Melhor em campo até a metade do segundo tempo, o Schalke parecia mais próximo do terceiro gol. Porém, o Hannover armou rápida jogada aos 34 minutos e surpreendeu a defesa visitante. Balitsch recebeu passe do brasileiro Élson na entrada da área e finalizou no ângulo direito, sem dar chance para o goleiro Neuer.

O quarto gol veio em contra-ataque, novamente pegando a defesa do Schalke de surpresa. Ya Konan marcou seu segundo gol na partida ao disparar pelo meio, sem marcação, driblar o goleiro e bater no centro do gol, nos acréscimos.

Também neste sábado, o Werder Bremen goleou o Freiburg por 4 a 0, com dois gols de Pizarro, e encostou na tabela. Chegou aos 51 pontos e ocupa a quinta colocação, logo atrás do Borussia Dortmund, que tropeçou nesta rodada. Perdeu fora de casa do Mainz por 1 a 0, e estacionou nos 52 pontos.

Em sexto lugar, o Stuttgart superou o lanterna Hertha Berlin por 1 a 0, com gol do brasileiro Cacau e chegou aos 47 pontos, ainda fora da zona de classificação para a Liga Europa. Fora de casa, o Colonia bateu o Hoffenheim por 2 a 0, com gols de Matuschyk.