Schalke perde do Leverkusen e fica mais longe de líder

Ao ser derrotado neste sábado, o Schalke estacionou nos 23 pontos e viu o primeiro colocado abrir oito de vantagem na tabela. O time de Munique ampliou a folga na tabela mesmo com o empate, por 1 a 1 com o Nuremberg, também neste sábado.

Já o Leverkusen tenta se aproximar dos líderes do campeonato. Ao faturar sua sexta vitória no Alemão, o time alcançou os 21 pontos e ocupa a quinta colocação. O time melhorou seu aproveitamento na competição ao balançar as redes com Schürrle e Kiessling neste sábado. Kiessling ainda perdeu um pênalti aos 35 minutos do segundo tempo.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana. O Schalke vai receber o Eintracht Frankfurt no sábado e o Bayer Leverkusen vai duelar com o Hoffenheim, fora de casa, no domingo.