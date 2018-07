Schalke perde do Mönchengladbach em casa e cai na Copa da Alemanha

Mesmo com a pressão do adversário, o Borussia soube se segurar e aproveitou os espaços no contra-ataque para arrancar o triunfo. O primeiro gol saiu aos 43 minutos, com Stindl. Já aos oito da etapa final, Thorgan Hazard, irmão do jogador do Chelsea, cobrou pênalti com categoria e selou o triunfo.

Em outro confronto decidido nesta quarta, o Werder Bremen superou seu mau momento na temporada - é o 14.º no Alemão - e despachou o Colônia, também da primeira divisão nacional. Anthony Ujah, aos 23 minutos do primeiro tempo, selou o triunfo por 1 a 0, para alegria da torcida da casa.

Outro tradicional clube que garantiu a classificação foi o Stuttgart, que passou pelo Carl Zeiss Jena mesmo fora de casa, por 2 a 0. Também longe de seus domínios, o Eintracht Braunschweig goleou o Reutlingen por 4 a 0. Já o Heidenheim só levou a melhor sobre o Sandhausen nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.

Com isso, a Copa da Alemanha conheceu seus 16 classificados para as oitavas de final. Além dos já citados, garantiram vaga na próxima fase: Borussia Dortmund, Augsburg, Bayer Leverkusen, Erzgebirge Aue, Hertha Berlin, Munique 1860, Nuremberg, Bochum, Darmstadt, Unterhaching e Bayern de Munique.