Schalke perde para o Werder Bremen e fica perto da zona de rebaixamento no Alemão

O Schalke 04 visitou o Werder Bremen nesta sexta-feira, chegou a sair na frente, mas levou a virada e seguiu em baixa no Campeonato Alemão. Na abertura da 25.ª rodada da competição, a equipe de Gelsenkirchen perdeu por 4 a 2 e seguiu perigosamente próxima à zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Schalke estacionou nos 23 pontos, na 14.ª colocação, a quatro do Stuttgart, que abre a zona da degola e tem um jogo a menos. Já o Werder Bremen se aproximou da zona de classificação para a Liga Europa, subindo para 36 pontos, na oitava posição.

Mesmo fora de casa, foi o Schalke que começou melhor nesta sexta, pressionando, e foi recompensado aos 25 minutos, com o gol de Embolo. A alegria, porém, durou pouco, porque somente cinco minutos mais tarde o Werder chegou ao empate com Rashica.

Na etapa final, o VAR entrou em ação e alertou o árbitro sobre um pênalti para o Werder, que Max Kruse converteu. Rashica, aos 27, ampliou. O Schalke ainda descontou com Embolo, aos 39, e saiu ao ataque em busca do empate, mas em um contragolpe os donos da casa selaram o resultado com Harnik.

Vindo de cinco partidas sem vencer na temporada, o Schalke agora volta as atenções para as oitavas de final da Liga dos Campeões, pela qual enfrentará o Manchester City na terça, na Inglaterra, após perder na ida por 3 a 2. Já o Werder só atua novamente no dia 17, diante do Bayer Leverkusen, fora de casa.