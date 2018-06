Schalke se recupera de derrotas no Alemão, bate Hoffenheim e briga para ser vice

Se o título do Campeonato Alemão está cada vez mais próximo de ser assegurado pelo Bayern de Munique, a briga pela vice-liderança segue embolada. O Schalke 04 se manteve nessa disputa e encerrou uma sequência de duas derrotas ao superar o Hoffenheim por 2 a 1, em Gelsenkirchen, neste sábado, pela 23ª rodada.

O novo triunfo levou o Schalke aos 37 pontos, na quinta posição. O time está atrás do vice-líder Bayer Leverkusen e do RB Leipzig, ambos com 38, e do Borussia Dortmund, com 37 e em vantagem nos critérios de desempate, e à frente do Eintracht Frankfurt, com 36. Mais atrás, o Hoffenheim soma 31 pontos e ocupa a nona posição.

Com o brasileiro Naldo entre os titulares, o Schalke encaminhou a sua vitória ainda no primeiro tempo. Thilo Kehrer, de cabeça, abriu o placar aos 11 minutos. Depois, aos 28, o atacante suíço Breel Embolo ampliou o placar para o time da casa. Na etapa final, o atacante croata Andrej Kramaric diminuiu para o Hoffenheim, mas não evitou a derrota do seu time.

Recuperado, o Schalke fará um confronto direto na briga pelo vice-campeonato alemão em 25 de fevereiro, quando visitará o Bayer Leverkusen. Um dia antes, o Hoffenheim vai receber o Freiburg no duelo pela 24ª rodada.