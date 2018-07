Schalke só empata na abertura da rodada na Alemanha Mesmo jogando em casa, com o apoio de mais de 61 mil torcedores, o Schalke não saiu do 0 a 0 com o Mainz nesta sexta-feira, na abertura da 22ª rodada do Campeonato Alemão. Assim, desperdiçou a chance de ultrapassar o Borussia Dortmund e assumir a terceira colocação.