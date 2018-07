Schalke só empata se complica por vaga na Liga Europa

Ainda que fature a Liga dos Campeões - está na semifinal, fase que defrontará o Manchester United -, o Schalke não disputará esta competição na próxima temporada. Se conseguir se classificar à Liga Europa, não será também por conta do seu desempenho no Campeonato Alemão, mas somente se ficar com o título da Copa da Alemanha, na qual fará a final contra o Diusburg na próxima quinta-feira.

Após 30 rodadas do Alemão, o Schalke ainda é o nono colocado, com os mesmos 40 pontos que o Hoffenheim, mas à frente pelo número de vitórias. O Mainz, primeiro time na zona de classificação à Liga Europa, já tem 48 pontos. O Hannover, terceiro, e que iria à Liga dos Campeões, tem 54. Apenas 12 pontos ainda estão em jogo.

Mesmo com força máxima, o Schalke saiu perdendo na casa do adversário. Aos 13 minutos do segundo tempo, Wagner cobrou pênalti sofrido por Pizarro e permitiu a defesa de Neuer no canto direito. No rebote, o mesmo Wagner abriu o placar.

Logo em seguida, aos 17, Uchida cruzou na área e o brasileiro Edu, um dos destaques da equipe, desviou de cabeça para empatar o jogo. Já quase no final, Raul chegou a marcar, aproveitando um rebote de uma bola de Edu na trave, mas o gol foi anulado por impedimento.

O empate foi ruim também para o Werder Bremen, que segue correndo risco de rebaixamento, com 35 pontos, em 12.º. O St. Pauli, que primeiro time dentro da zona de degola, tem 29.