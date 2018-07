Schalke surpreende e derrota Bayern de Munique

Com o decepcionante resultado fora de casa, o Bayern de Munique permaneceu com 23 pontos e segue 14 atrás do líder Borussia Dortmund, que enfrenta o Nuremberg no domingo. O Schalke, por sua vez, ganhou um respiro. Chegou aos 16 pontos e se distanciou da zona de rebaixamento.

Melhor no primeiro tempo, o time de Munique não soube aproveitar as chances que criou. E o Schalke, que acordou somente na etapa final, foi mortal. Jurado abriu o placar aos 13 e Höwedes praticamente garantiu o triunfo nove minutos depois, ao fazer 2 a 0. A partir daí, o Bayern não teve mais forças para reagir e perdeu sua invencibilidade.