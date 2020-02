Schalke tropeça em casa no lanterna e pode ficar distante do G-4

O Schalke 04 cometeu um pecado imperdoável em sua batalha para ir à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Neste sábado, a equipe do oeste da Alemanha empatou em casa por 1 a 1 com o Paderborn, lanterna do Campeonato Alemão, e corre o risco de ver o Borussia Mönchengladbach, seu principal concorrente, ampliar sua vantagem na classificação.

O empate levou o Schalke, quinto colocado, a 35 pontos em 21 rodadas do torneio. O Mönchengladbach, quarto, tem 39 e vai aumentar essa distância para sete pontos caso vença neste domingo - o que é bem provável, pois vai enfrentar em sua casa o Colônia, ocupante da parte de baixo da classificação do Alemão.

A torcida do Schalke passou todo o primeiro tempo esperando por um gol que não saiu. Apesar de enfrentar o último colocado, o time da casa mostrou-se incapaz de envolver a defesa adversária. Na etapa final, aos 17 minutos, finalmente chegou o tão aguardado momento. Oczipka avançou pela esquerda e rolou a bola para o meio da área, onde Kutucu fez o domínio e marcou com um surpreendente chute cruzado.

Parecia que o Schalke havia resolvido o seu problema, mas sua defesa não conseguiu sustentar o 1 a 0 até o fim do jogo. Aos 35, após uma cobrança de escanteio, Gjasula saltou sem ser incomodado e empatou a partida com uma cabeçada firme.

O Hoffenheim, sétimo colocado, teria roubado a quinta posição do Schalke se não tivesse perdido para o Freiburg por 1 a 0, fora de casa. Waldschmidt, na cobrança de um pênalti, marcou aos 39 minutos do primeiro tempo o gol da vitória de sua equipe, que agora é a oitava colocada, com 32 pontos. O Hoffenheim é o sétimo, com um ponto a mais.

O Mainz se afastou da zona de rebaixamento com a vitória por 3 a 1 sobre o Hertha Berlin, na capital alemã. O herói dos visitantes foi o meia sueco Quaison, autor dos três gols de seu time. Boyata anotou o solitário tento do Hertha, que é o 14.º colocado, com 23 pontos. Com a vitória, o Mainz (15.º) chegou a 21, quatro à frente do Düsseldorf, primeiro clube dentro da região da degola.

Também neste sábado, o Düsseldorf empatou por 1 a 1 com o Wolfsburg (décimo colocado, com 28 pontos), na casa do adversário, e o Union Berlin (11.º, com 26) bateu o Werder Bremen (17.º, com 17) por 2 a 1 jogando como visitante.