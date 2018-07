Schalke vence, sobe na tabela do Alemão e afunda o Stuttgart

Depois de se salvar do rebaixamento na última temporada, o Stuttgart promete levar seu torcedor à loucura novamente neste Campeonato Alemão. Em cinco rodadas, a equipe ainda não pontuou e a última derrota aconteceu neste domingo, quando recebeu o Schalke 04 mas acabou caindo por 1 a 0.

O Stuttgart só não é o lanterna porque leva vantagem sobre o Borussia Mönchengladbach nos critérios de desempate. Na próxima rodada, quarta-feira, tentará a recuperação diante do Hannover, fora de casa. O Schalke, por sua vez, é o quarto, com dez pontos, e duela com o Eintracht Frankfurt, também na quarta, em casa.

Aproveitando a péssima fase do adversário, o Schalke foi para cima no segundo tempo e arrancou a vitória com o gol marcado por Leroy Sane aos oito minutos. O alemão recebeu pela esquerda dentro da área, deu lindo drible no marcador e bateu firme para selar o resultado.