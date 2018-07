Schalke vence Benfica e avança em primeiro no Grupo B O Schalke 04 avançou às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa na liderança do Grupo B ao derrotar o Benfica por 2 a 1, fora de casa, nesta terça-feira. Com o resultado, o time alemão chegou aos 13 pontos. Já equipe portuguesa somou apenas seis pontos e vai para a Liga Europa.