Schalke vence com trinca de Raul; Dortmund bate Freiburg

O Freiburg saiu na frente graças a um gol contra de Mats Hummels, mas o Dortmund garantiu sua 11a vitória em 13 jogos com um tento do reserva Robert Lewandowski aos 30 minutos da etapa complementar e um gol contra de Mensur Mujdza três minutos depois.

Raul marcou três gols para o Schalke 04, incluindo um de chapéu no goleiro Tim Wiese, na surra de 4 x 0 aplicada sobre o encrencado Werder Bremen, que sofreu 13 gols em seus quatro últimos jogos na liga alemã.

O Mainz 05 igualou o placar duas vezes e derrotou o anfitrião Borussia Moenchengladbach de virada por 3 x 2 com um gol espetacular de Sami Allagui, seu segundo da partida, a dois minutos do final, levando o time para a segundo colocação com 27 pontos.

O Bayer Leverkusen, com 24 pontos, pode encostar no Mainz dependendo do resultado de seu embate com o Bayern de Munique em casa neste sábado.