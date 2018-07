Schalke vence confronto direto e toma 4º lugar do Borussia Mönchengladbach O Schalke 04 contou com a sorte para vencer o Borussia Mönchengladbach, nesta sexta-feira, por 2 a 1, num jogo fundamental para as duas equipes no Campeonato Alemão. Brigando por um lugar no G4 do torneio e por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, a equipe de Gelsenkirchen pulou à frente do rival.