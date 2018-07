Schalke vence confronto direto por Liga dos Campeões diante do Mönchengladbach Na briga direta por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, o Schalke 04 recebeu o Borussia Mönchengladbach nesta sexta-feira, em Gelsenkirchen, e contou com gol logo no início para vencer por 1 a 0. O resultado, pela abertura da 20.ª rodada do Campeonato Alemão, colocou os anfitriões na zona de classificação para o torneio continental.