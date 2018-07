Schalke vence e ainda busca vaga na Liga dos Campeões

Gols de Lewis Holtby e Klaas-Jan Huntelaar no final do primeiro tempo viraram o jogo para os visitantes depois que o time da casa, que não vence há 16 partidas consecutivas, abriu o placar aos três minutos graças ao brasileiro Rodnei.

O espanhol Raul pos fim a quaisquer esperanças que os anfitriões pudessem ter com um chute de perna esquerda, seu 12º gol na temporada, e Jefferson Farfan encerrou o assunto a nove minutos do apito final.

A vitória deixou o Schalke, que enfrenta o Atlético de Bilbao nas quartas de final da Liga Europa, com 50 pontos, um atrás do terceiro colocado Borussia Moenchengladbach e dez adiante do quinto colocado Bayer Leverkusen.

No único outro jogo do Campeonato Alemão deste domingo, o Hanover 96 derrotou o Colônia por 4 x 1 e subiu para a sétima colocação.

O campeão Borussia Dortmund blindou sua liderança de cinco pontos com uma vitória de 1 x 0 sobre o Werder Bremen no sábado, e o Bayern de Munique é o segundo com 54 pontos após a vitória de 6 x 0 sobre o Hertha Berlin no campo do adversário.

(reportagem de Karolos Grohmann)