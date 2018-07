Schalke vence e alcança Bayern na liderança do Alemão O Schalke 04 subiu para o segundo lugar do Campeonato Alemão depois de derrotar o Hertha Berlim por 2 x 1 nesta sexta-feira, e chegar aos 31 pontos, junto com o Bayern de Munique, que lidera pelo saldo de gols e joga no domingo.