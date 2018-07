Schalke vence e garante vaga, mas Lyon também avança

Com os dois resultados, o Schalke chegou aos 10 pontos e virou líder do Grupo B, ultrapassando o Lyon, que está agora em segundo lugar, ainda com nove pontos. Já o Benfica permanece na terceira posição, com seis, enquanto o Hapoel Tel Aviv está com quatro, na lanterna da chave.

Faltando apenas uma rodada, o Benfica até que poderia chegar aos mesmos nove pontos do Lyon, mas o time francês leva a melhor nos critérios de desempate - o primeiro quesito é o confronto direto entre os dois, no qual a equipe portuguesa está em desvantagem.

Jogando em Gelsenkirchen, na Alemanha, o Schalke fez a sua parte e ganhou por 3 a 0, com dois gols do atacante holandês Huntelaar e mais um do peruano Farfán. Já o Benfica foi a Tel Aviv, em Israel, e acabou perdendo por 3 a 0 - o zagueiro brasileiro Douglas da Silva fez um dos gols, enquanto Zahavi marcou os outros dois.

Agora, a última rodada do Grupo B, marcada para o dia 7 de dezembro, servirá para definir o primeiro colocado. O Lyon recebe o Hapoel Tel Aviv, enquanto o Schalke 04 visita o Benfica.