Schalke vence em casa e impede Hertha de alcançar 3ª posição no Alemão

No último jogo disputado neste sábado pela 20ª rodada do Campeonato Alemão, o Schalke 04 venceu o Hertha Berlin por 2 a 0, em casa, e impediu a ascensão do seu adversário rumo ao objetivo de alcançar uma possível terceira posição na competição.

O resultado fez a equipe de Gelsenkirchen chegar aos 25 pontos e assumir a 11ª colocação. Já o time da capital alemã estacionou nos 33 pontos e fechou o dia no sexto lugar.

Os visitantes tinham a chance de aproveitar tropeços sofridos por Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund, respectivos terceiro e quarto colocados, com 35 e 34 pontos, que horas mais cedo foram derrotados em outras partidas deste sábado.

Os gols do Schalke foram marcados por Burgstaller, aos 41 minutos do primeiro tempo, e Goretzka, aos 17 do segundo, após duas assistências de Nabil Bentaleb.

Com a derrota, o Hertha corre o risco de perder também a condição de último time a figurar na zona de classificação da Liga Europa na tabela do Alemão. Neste domingo, no complemento da 20ª rodada, o Colônia, sétimo colocado, com 32 pontos, enfrenta o Freiburg, fora de casa, e poderá ultrapassar a equipe de Berlim.

No outro único confronto deste domingo, o Hoffenheim, quinto colocado com 34 pontos, enfrenta o Wolfsburg, também como visitante, e poderá subir duas posições caso vença.