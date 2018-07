Schalke vence por 5 a 4 na volta do Campeonato Alemão

BERLIM - Na volta do Campeonato Alemão, que estava paralisado desde o dia 16 de dezembro por causa do rigoroso inverno no país, o Schalke recebeu o Hannover nesta sexta-feira e venceu o emocionante jogo por 5 a 4. Dos nove gols marcados, oito saíram num intervalo de apenas 43 minutos no segundo tempo.

Classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, quando enfrentará o Galatasaray a partir de 20 de fevereiro, o Schalke vinha de duas derrotas seguidas no Campeonato Alemão. Agora, com a vitória em casa, chegou aos 28 pontos e subiu provisoriamente para o quinto lugar.

Com o apoio de sua torcida, o Schalke conseguiu terminar o primeiro tempo em vantagem, graças ao gol de Farfan aos 44 minutos. Mas o jogo ficou bom mesmo na segunda etapa, quando os dois times fizeram uma disputa aberta, sempre em busca do ataque. Aí, os donos da casa acabaram levando a melhor.

Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Draxler ampliou para o Schalke. A reação do Hannover começou aos 11, com o gol de Sergio Pinto. E o empate veio aos 14, com Huszti. O time da casa, então, voltou a colocar dois gols de vantagem no placar, com Hoeger, aos 19, e Marica, aos 22.

O Hannover reagiu novamente, com mais um gol de Huszti aos 23 minutos. Mas o Schalke praticamente selou a vitória num contra-ataque aos 43, quando fez 5 a 3 com Holtby. Ainda teve tempo, porém, para o lance mais bonito do jogo: já aos 47, Diouf acertou uma bicicleta de fora da área e fez um golaço.

Apesar do lindo gol de Diouf, não deu mais tempo para evitar a derrota. Assim, o Hannover segue com os mesmos 23 pontos, em 11º lugar no Campeonato Alemão - depois de 17 rodadas, a liderança continua nas mãos do Bayern de Munique, que tem 42 pontos, com nove de vantagem sobre o segundo colocado.

A 18ª rodada do Campeonato Alemão, a primeira do segundo turno, continua neste sábado, com seis jogos: Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt, Bayern de Munique x Greuther Furth, Hoffenheim x Borussia Moenchengladbach, Mainz x Freiburg, Wolfsburg x Stuttgart e Werder Bremen x Borussia Dortmund.