Schalke x Borussia Dortmund: onde assistir e horário do duelo pelo Alemão

Schalke 04 e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado, às 12h30 (horário de Brasília), no Gelsenkirchen, pela 14ª rodada do Campeonato Alemão, em um duelo de equipes que vivem situações completamente opostas.

Schalke x Borussia Dortmund terá Fox Sports e acompanhamento em tempo real do Estado. O Schalke inicia a rodada na 12ª colocação, com 14 pontos, e se perder, fica ainda mais perto da zona de rebaixamento. Na última rodada, o Schalke empatou por 1 a 1 com o Hoffenheim.

Já o Borussia Dortmund inicia a rodada na ponta da tabela, com 33 pontos, e vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Freiburg, no sábado passado. Antes, havia empatado por 0 a 0 com o Club Brugge, pela Liga dos Campeões.