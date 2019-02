Schalke x Manchester City: onde assistir ao vivo o jogo pela Liga dos Campeões

Schalke e Manchester City vão jogar nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), pelo confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo será em Gelsenkirchen, na Alemanha, na Arena Aufschalke, com a partida de volta marcada para a Inglaterra, no Ettihad Stadium, em 13 de março.

Onde assistir Schalke x Manchester City?

Schalke x Manchester City será transmitido pela TNT, assim como na página do Esporte Interativo no Facebook e também com acompanhamento em tempo real no Estado. O time alemão chegou às oitavas de final depois de terminar em segundo lugar no grupo D, com 11 pontos, atrás apenas do Porto. Já o Manchester City fechou a fase de grupos como líder do grupo F, com 13 pontos.

O Schalke tem três desfalques para a partida. O volante espanhol Mascarell está suspenso, já os meias Embolo e Schöpf estão machucados. O jovem treinador italiano Domenico Tedesco, de 33 anos, terá como aposta no ataque a boa fase do austríaco Burgstaller.

No Manchester City, o técnico Pep Guardiola tem como principal desfalque o zagueiro belga Kompany, suspenso. O time inglês deve ter no ataque o trio Sané, Agüero, Sterling. Os brasileiros Ederson e Fernandinho devem ser titulares.