Scholes abandona a aposentadoria e pode pegar o City

No sábado, alguns tabloides ingleses já divulgavam a possibilidade do retorno do jogador de 37 anos ao Manchester United, mas não sem sequer treinar. De acordo com o site do clube, que fez o anúncio oficial minutos antes do pontapé inicial, Scholes convenceu Ferguson de que poderia voltar a jogar em alto nível.

Scholes estreou pelo Manchester United na temporada 1994/1995, fazendo parte de uma geração que tinha também os irmãos Gary e Phill Neville, David Beckham e Ryan Giggs. No fim da temporada passada ele optou pela aposentadoria, mas não aguentou ficar longe dos gramados.

"É fantástico que Paul tenha tomado esta decisão. É sempre triste ver grandes jogadores no final das suas carreiras, mas especialmente quando fazê-lo cedo", disse Ferguson.

"Tem sido muito claro desde que eu parei de jogar que eu sinto falta. Estou muito satisfeito que o técnico sente que ainda posso dar uma contribuição para a equipe e estou ansioso para jogar e dar mais sucesso a esse clube", comentou Scholes.