Schürrle comemora chegada ao Chelsea de Mourinho

Essas últimas etapas aconteceram nesta terça-feira, quando o jogador de 22 anos, um dos destaques do último Campeonato Alemão, assinou um contrato de cinco anos. "Estou muito satisfeito pelo fim desta longa novela. Os jornais escreveram muitas coisas diferentes, mas eu estou muito feliz que finalmente assinei contrato. Quero ficar muitos anos aqui agora", disse ele.

O atacante, definido pelo Chelsea como "versátil", acredita que a adaptação será rápida. "Estou familiarizado com o Campeonato Inglês porque vejo todo jogos todo fim de semana na Alemanha. Claro que eu não conheço todos os jogadores, mas conheço todos os times e como cada um deles joga", garantiu.

Schürrle festejou a possibilidade de trabalhar com José Mourinho e de ter sido o primeiro reforço contratado com o aval do português no seu retorno ao Chelsea. "Estou ansioso de trabalhar com ele. Eu conheci ele numa festa do Michael Ballack umas semanas atrás e conversamos um pouco. Ele me deu dicas de onde morar e explicou o que espera de mim. Ele é uma pessoa muito boa e tem uma grande personalidade. Estou absolutamente honrado de ser um dos seus jogadores."