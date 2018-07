Schürrle deixa Chelsea e volta à Alemanha para jogar no Wolfsburg

Vice-líder do Campeonato Alemão, o Wolfsburg parece disposto a brigar com o Bayern de Munique pelo título. Nesta segunda-feira, no último dia da janela de transferências na Europa, o clube surpreendeu e anunciou a contratação do atacante André Schürrle, que estava no banco de reservas do Chelsea.

Jogador de 24 anos, Schürrle se destacou nas temporadas 2011/2012 e 2012/2013 pelo Bayer Leverkusen, sendo vendido por cerca de 22 milhões de euros para o Chelsea em meados de 2013. Agora, por valor semelhante, fechou com o Wolfsburg por quatro temporadas e meia, até 2019.

Entrando no segundo tempo, Schürrle jogou seis das sete partidas da Alemanha no título da Copa do Mundo do ano passado. Entre os três gols, dois foram na goleada por 7 a 1 sobre a seleção brasileira. Foi dele também o gol na prorrogação do jogo contra a Argélia, que colocou a Alemanha nas quartas de final.

MERCADO MORNO

A transferência de Schürrle é, por enquanto, a principal do último dia do mercado. Na Inglaterra, o Manchester United vendeu o atacante Wilfried Zaha para o Crystal Palace, clube no qual ele já jogava emprestado.

A Roma fechou com o atacante colombiano Victor Ibarbo, por empréstimo junto ao Cagliari, com valor de compra fixado em 12 milhões de euros. O clube romano, entretanto, vendeu Marco Borriello para o Genoa. O veterano não entrou em campo nenhuma vez na temporada.

Nos EUA, Tim Cahill, astro da seleção da Austrália campeã da Copa da Ásia, rescindiu com o New York Red Bull e está no mercado. Já Diego Forlán, craque da Copa do Mundo de 2010, decidiu renovar com o Cerezo Osaka. Assim, vai jogar a segunda divisão do Campeonato Japonês.