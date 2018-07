Schürrle é anunciado como novo reforço do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund anunciou oficialmente nesta sexta-feira a contratação do meia-atacante Andre Schürrle, que deixou o Wolfsburg para assinar um contrato de cinco anos com o seu novo time. Ele se tornou o segundo reforço de peso confirmado em dois dias pelo clube, que na última quinta havia confirmado a volta de Mario Götze, que está de volta à equipe três anos após uma polêmica transferência para o rival Bayern de Munique.

Assim como Götze, autor do gol que deu o título da Copa do Mundo de 2014 à Alemanha na final da Copa de 2014, Schürrle disputou o Mundial realizado no Brasil e se tornou o oitavo reforço do Dortmund para a próxima temporada do futebol europeu. Além dos dois jogadores, o clube já contratou Mikel Merino, Ousame Dembele, Marc Batra, Emre Mor, Sebastian Rode e Raphael Guerreiro.

Hoje com 25 anos de idade, Schürrle havia defendido o Chelsea antes de se transferir para o Wolfsburg em fevereiro de 2015. No ano anterior, por sinal, foi dele o cruzamento que resultou no gol de Götze, no Maracanã, na prorrogação do jogo contra a Argentina na decisão da Copa de 2014. Antes de ser contratado pelo Chelsea em 2013, ele foi revelado pelo alemão Mainz e depois atuou pelo Bayer Leverkusen.

O Dortmund e o Wolfsburg não revelaram valores da transação envolvendo Schürrle, mas especula-se na Alemanha que o primeiro destes clubes pagou cerca de 30 milhões de euros para contar com o jogador, que comemorou a oportunidade de poder atuar por outro clube gigante do futebol mundial.

"O Borussia Dortmund é um dos clubes de elite na Europa e tem um elenco forte e extremamente empolgante. Conheço pela minha própria experiência o quão forte o Borussia pode ser por meio da inteiração com seus torcedores e estou muito ansioso para essa experiência agora como parte dos pretos e amarelos pela primeira vez, em vez apenas de ser um adversário maravilhado (com a força da fanática torcida do clube)", afirmou Schürrle, para em seguida enfatizar: "Nos próximos anos eu quero alcançar sucesso com o Borussia Dortmund e mal posso esperar para começar a treinar e convencer a todos que o clube fez a escolha certa ao me contratar".

O Dortmund está em reconstrução após perder nas últimas semanas alguns dos seus principais jogadores, casos do zagueiro Mats Hummels (foi para o Bayern de Munique) e dos meias Ilkay Gündogan (Manchester City) e Henrikh Mkhitaryan (Manchester United).