Schweinsteiger diz que lesão não irá tirá-lo da Copa

BERLIM - Desfalque do Bayern de Munique na final da Copa da Alemanha, neste sábado, em Berlim, Bastian Schweinsteiger assegurou neste sábado que não corre o risco de desfalcar o seu país na Copa do Mundo de 2014 por causa de uma lesão no tendão do joelho esquerdo, sofrida há uma semana, na vitória por 1 a 0 sobre o Stuttgart, na rodada final do Campeonato Alemão.

O jogador ainda enfatizou que deverá retornar aos treinamentos na próxima semana. "Estou caminhando para a recuperação total. Estou muito melhor (do que quando se lesionou)", garantiu o meio-campista, para depois ressaltar: "Não há preocupações para o Mundial. Mueller-Wolhfart (médico do Bayern) confirmou isso também".

A Alemanha integra o Grupo G da Copa do Mundo, que conta também com Gana, Estados Unidos e Portugal. Na próxima quarta-feira, os jogadores convocados pelo técnico Joaquim Low irão iniciar um período de dez dias de concentração na Itália, sendo que os alemães farão amistosos contra Camarões e Armênia, no próximo mês, visando testes antes da disputa da competição, marcada para começar em 12 de junho.