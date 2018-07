Schweinsteiger é dúvida do Bayern para final de sexta

MUNIQUE - O Bayern de Munique confirmou nesta quarta-feira que Bastian Schweinsteiger é dúvida da equipe para a final da Supercopa da Europa, na qual o time alemão irá enfrentar o Chelsea, nesta sexta, em Praga, na República Checa. O volante lesionou o tornozelo direito no empate por 1 a 1 com o Freiburg, na última terça, pelo Campeonato Alemão, e precisou ser substituído durante o confronto. Nesta quarta, uma nota oficial do Bayern destacou que a lesão não foi grave, mas que o atleta fará tratamento intensivo para ter chances de estar em campo nesta sexta.

Se Schweinsteiger não jogar, o Bayern poderá ter Jan Kirchhof como titular diante do Chelsea, pois os espanhóis Thiago Alcântara e Javi Martínez, que também poderiam atuar como volantes defensivos, estão lesionados e são desfalques certos para a decisão.

Após o empate com o Freiburg, o técnico Pep Guardiola exibiu preocupação com a situação de Schweinsteiger, um dos principais líderes do Bayern e da seleção alemã. "Espero que ele possa jogar na sexta, mas ainda não sabemos se poderemos contar com ele", disse o treinador. Da mesma forma, o capitão Philipp Lahm admitiu que "a coisa não parece boa" ao comentar a lesão do seu companheiro de equipe.

Depois de triunfar com o título da Liga dos Campeões na temporada, na qual também faturou o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha, o Bayern irá medir forças com o último vencedor da Liga Europa nesta sexta. E Schweinsteiger poderá se tornar o segundo desfalque recente de peso para o duelo, pois Thiago Alcântara lesionou o tornozelo direito de forma grave no último sábado, em jogo contra o Nuremberg.

O filho do ex-jogador brasileiro Mazinho foi operado com sucesso na segunda-feira e terá de usar muletas entre cinco e seis semanas, antes de começar o seu processo de recuperação, sendo que a sua volta aos gramados só deverá ocorrer em novembro.