Schweinsteiger e Khedira voltam aos treinos na seleção da Alemanha

SAN MARTIN - As esperanças da seleção da Alemanha de ter uma equipe totalmente recomposta para a Copa do Mundo no Brasil tiveram um bom reforço nesta quarta-feira, quando os meio campistas Bastian Schweinsteiger e Sami Khedira treinaram com a equipe pela primeira vez. O jogador do Bayern de Munique passou por uma temporada marcada por lesões, incluindo a recente inflamação no joelho que o manteve fora dos campos nas últimas semanas.

Khedira, que formou uma sólida parceria no meio-campo com Schweinsteiger na Eurocopa de 2012 e na Copa do Mundo anterior pela seleção alemã, apenas recentemente retornou a campo após ficar seis meses afastado devido à ruptura de um ligamento no joelho. Ele jogou apenas algumas vezes desde sua recuperação, e começou como titular no Real Madrid no jogo da vitória na Liga dos Campeões na semana passada sobre o rival Atlético. Ele se juntou aos seus colegas de seleção na segunda-feira.

Ambos os jogadores pareceram estar se movimentando livremente pelo campo durante o dia ensolarado nos Alpes italianos, lugar escolhido para o treinamento da seleção alemã antes da Copa. Mas nem todas as notícias foram boas para o técnico Joachim Loew, com o capitão Philipp Lahm realizando apenas um leve treino de corrida nesta quarta-feira, ao passo que o defensor Marcel Schmelzer também treinou sozinho.

O goleiro Manuel Neuer foi afastado por pelo menos mais alguns dias e não vai treinar na Itália para se recuperar de uma lesão no ombro, embora representantes da equipe digam que sua participação na Copa não está em xeque.