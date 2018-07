Schweinsteiger estará recuperado para a Copa, diz assistente da Alemanha

BERLIM - O meio-campista da seleção da Alemanha Bastian Schweinsteiger estará totalmente recuperado para a Copa do Mundo no Brasil, disse o assistente-técnico da equipe, Hansi Flick, nesta quinta-feira. O jogador, chamado de "cérebro" pelo técnico alemão Joachim Low por sua capacidade de orquestrar o estilo de jogo de passes rápidos da equipe, não treinou com o restante do time no primeiro dia completo de preparação em campo nos alpes italianos.

Schweinsteiger está recuperando gradualmente a forma física após ter sofrido uma inflamação no joelho que o deixou de fora da final da Copa da Alemanha, em que o Bayern de Munique derrotou o Borussia Dortmund, no sábado. A lesão foi a mais recente em uma série de contusões sofridas por ele nesta temporada. "Ele tem o seu programa e temos que ver como ele vai controlar isso", disse Flick em entrevista coletiva no norte da Itália.

Schweinsteiger, peça-chave para o esquema de jogo ofensivo da Alemanha, não é a única preocupação física para Low, que também tem o atacante Miroslav Klose trabalhando individualmente após ter perdido grande parte da temporada. O goleiro titular Manuel Neuer e capitão Philipp Lahm devem se unir ao grupo na sexta-feira após terem passado por tratamento intensivo em Munique para lesões sofridas na final da Copa da Alemanha.

A Alemanha enfrentará Camarões e Armênia em amistosos antes de viajar para o Brasil, onde enfrentará Portugal, Gana e Estados Unidos no Grupo G do Mundial.