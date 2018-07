Schweinsteiger estreia, mas é ofuscado por francês no United

Principal contratação do Manchester United para a próxima temporada, o volante Bastian Schweinsteiger fez sua estreia neste sábado em amistoso com o América, do México, mas acabou ofuscado por outro volante, também contratado recentemente pelo clube inglês. Morgan Schneiderlin foi o autor do único gol da partida, disputada em Seattle, nos Estados Unidos.

Anunciado oficialmente na segunda-feira, o jogador francês, de 25 anos, precisou de apenas cinco minutos para marcar seu primeiro gol com a camisa do Manchester. Após escanteio e bate-rebate na área mexicana, Schneiderlin escorou de cabeça para abrilhantar sua estreia, em torneio amistoso disputado pelo time inglês nos Estados Unidos.

O volante foi um dos destaques do Southampton na temporada passada e defendeu a França na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Schweinsteiger, por sua vez, vem de mais um título conquistado pelo Bayern de Munique no Campeonato Alemão. A contratação do volante surpreendeu por causa do longo tempo jogando pela equipe de Munique. Foram 13 anos seguidos, desde a base.

Neste sábado, Schweinsteiger teve atuação discreta. Só entrou no segundo tempo e teve pouco desempenho ofensivo. Não registrou nenhuma finalização. Mas praticamente não errou passes, repetindo o futebol demonstrado no Bayern e na seleção alemã, que liderou na busca pelo título mundial em 2014.